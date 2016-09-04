22:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Италию ждет тяжелая отборочная кампания"

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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон перед игрой отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля отметил, что его команду ждет тяжелая дорога на пути к мировому первенству. Буффон также ждет тяжелого сражения в игре с израильской командой.

– Для нас матч с Израилем является очень сложным и абсолютно приоритетным, – сказал Буффон. – Нам предстоит тяжелая отборочная кампания, мы подойдем к этому матчу с максимальной концентрацией. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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timson

великий чемпион, вратарь и профи.... сколько лет, а он все в сборной!!!! не ушел из Юве даже после перевода во вторую лигу..... добавить нечего... в Россию на ЧМ 2018 очень надеюсь приедет

22:33

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