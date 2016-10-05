20:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Испания будет полна желания отомстить нам"

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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон перед матчем отбора ЧМ-2018 против Испании отметил, что для победы над соперником его команда должна быть сильна духом. Кроме того, итальянскому вратарю непрвивычно наблюдать отстутствие на поле Икера Касильяса.

- Будет странно играть против Испании без Касильяса, - приводит Marca слова Буффона. - Это знак для меня. Но это логично, и я должен быть к такому готов. Думаю, Испания будет полна желания отомстить нам. У нас новые команды, но они, конечно, не забыли о поражении. Для победы мы должны быть едины и сильны духом.

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