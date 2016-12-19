16:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джампьеро Вентура: "Вызову ли я Балотелли в сборную Италии? Пока не могу сказать"

0
0
0

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура пока не уверен, вызовет ли в национальную команду форварда "Ниццы" Марио Балотелли. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 8 встречах чемпионата Франции и забил 8 мячей.

– Поговорю ли я с Балотелли о сборной? Да, безусловно, – цитирует Football Italia Вентуру. – Что касается его вызова в национальную команду, то я пока не смогу ответить на это. Его талант даже не обсуждается, но есть и другие вещи, которые я готов поставить под сомнение. Мы должны понять, подходит ли он нам сейчас. Команда сильна, когда все выполняют работу вместе. Это касается каждого игрока, не только Балотелли.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ