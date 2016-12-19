Джампьеро Вентура: "Вызову ли я Балотелли в сборную Италии? Пока не могу сказать"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура пока не уверен, вызовет ли в национальную команду форварда "Ниццы" Марио Балотелли. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 8 встречах чемпионата Франции и забил 8 мячей.

– Поговорю ли я с Балотелли о сборной? Да, безусловно, – цитирует Football Italia Вентуру. – Что касается его вызова в национальную команду, то я пока не смогу ответить на это. Его талант даже не обсуждается, но есть и другие вещи, которые я готов поставить под сомнение. Мы должны понять, подходит ли он нам сейчас. Команда сильна, когда все выполняют работу вместе. Это касается каждого игрока, не только Балотелли.