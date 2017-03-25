Джампьеро Вентура: "В матче с Албанией увидел хорошие предпосылки"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матча отборочного турнира чемпионата мира с Албанией (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил, что видит хорошие предпосылки.

– В начале матча у нашей команды было желание и концентрация, – приводит Tmw слова Вентуры. – Но не было нужной сыгранности. Второй тайм был лучше с точки зрения психологии. Мы сделали небольшой шаг вперед, и я вижу хорошие предпосылки. Почему я не сделал замен? Это наш рабочий процесс. Те, кто не сыграли сегодня, получат игровое время в следующий раз. У нас отличная команда.