01:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джампьеро Вентура: "В матче с Албанией увидел хорошие предпосылки"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матча отборочного турнира чемпионата мира с Албанией  (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил, что видит хорошие предпосылки.

– В начале матча у нашей команды было желание и концентрация, – приводит Tmw слова Вентуры. – Но не было нужной сыгранности. Второй тайм был лучше с точки зрения психологии. Мы сделали небольшой шаг вперед, и я вижу хорошие предпосылки. Почему я не сделал замен? Это наш рабочий процесс. Те, кто не сыграли сегодня, получат игровое время в следующий раз. У нас отличная команда.

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