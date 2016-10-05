Джампьеро Вентура: "Слова Балотелли - это всего лишь слова"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что пока не готов вернуть нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в состав команды, несмотря на его хорошую форму. По его словам, форварду необходимо много работать, чтобы доказать свою необходимость.

- Балотелли сказал то, чего мы могли не услышать от него три года назад. Но слова остаются словами, я привык доверять фактам, - цитирует Sky Sport Italia Вентуру. - Нет никаких проблем с Балотелли, и никто не сомневается в его таланте. Но он должен доказать, что может играть за сборную и приносить ей пользу. Есть еще много нюансов, которые влияют на решение тренера о футболисте. Я надеюсь, Балотелли продолжит играть хорошо, но пока я не готов вернуть его.