Джампьеро Вентура: "Решение исключить Пелле из сборной Италии принято не по личным мотивам"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что нападающий Грациано Пелле своим поведением испортил имидж коллектива. Специалист принял решение исключить форварда из состава команды на следующий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии. 31-летний Пелле отказался пожать руку наставнику после своей замены на 60-й минуте вчерашней встречи с Испанией (1:1). Футболист извинился за свой поступок в Instagram, но этого оказалось недостаточно.

– Думаю, Пелле проявил неуважение не только ко мне, но и к своим партнерам, а также цветам национальной команды, – цитирует Football Italia Вентуру. – Такое поведение недопустило, он испортил имидж коллектива, который здорово проявил себя на Euro-2016 именно благодаря единству. В любом случае, решение об исключении было принято не по личным мотивам.