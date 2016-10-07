Джампьеро Вентура: "Ничья с Испанией - неплохой результат для Италии"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1) посетовал на большое количество ошибок в начале встречи. Специалист отметил, что у гостей, несмотря на игровое преимущество, не было голевых моментов.

– Пропущенный мяч – расплата за то, что как только мы отнимали мяч у соперника, через 2 секунды он вновь оказывался у него, – сказал для Rai Sport Вентура. – Спустя какое-то время мы пришли в себя, начали прессинговать соперника и имели шансы для взятия ворот. Понимали, что испанцы будут контролировать мяч, но это не помогло им в плане голевых моментов.

Думаю, мы добились неплохо результата, учитывая состояние Испании, а также наши травмы. У нас есть 48 часов для подготовки к следующей встречи, будет трудно восстановиться полностью.

Испания всегда считалась фаворитом любого матча, но мы показали, что такие прогнозы в подобных встречах делать не стоит. Мы понимаем, что если мы захотим, то сможем достичь всего. Если бы мы действовали гораздо интенсивнее, чем сегодня, то всегда считались бы фаворитами любой встречи. Я рад, что итоговый результат запутал ситуацию в нашей группе.