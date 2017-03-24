Джампьеро Вентура: "Не думаю, что Италии будет просто в матче с Албанией"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не ожидает легкой игры в матче отборочного матча чемпионата мира-2018 против Албании. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Не думаю, что это будет легкая игра, - цитирует Football Italia Вентуру. - Албания захочет сотворить историю в матче против нас, поэтому нам понадобится большая концентрация. Думаю, у нас будет большая поддержка со стороны болельщиков, она поможет нам. Мы работаем над нашим менталитетом. По-прежнему убежден, что результат зависит от того, как настраиваете себя.

Трансляция матча Италия - Албания