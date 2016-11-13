Джампьеро Вентура: "Нам нужен был пятый гол"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матч отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Лихтенштейна (4:0) остался доволен игрой команды. по словам наставника, во втором тайме не хватило еще одного забитого мяча.



– Главным было – набрать три очка, – цитирует Вентуру Football Italia. – Первый тайм провели отлично – забили четыре гола и создали еще четыре голевых момента. Во втором тайме немного потеряли концентрацию. Нам нужен был пятый гол, чтобы снова заиграть с прежним энтузиазмом. Однако этого нам не удалось. Тем не менее, все хорошо поработали. Мы забили красивые мячи и доказали, что мы не просто так трудимся на тренировках. Я доволен игрой своей команды.