03:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джампьеро Вентура: "Нам нужен был пятый гол"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матч отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Лихтенштейна (4:0) остался доволен игрой команды. по словам наставника, во втором тайме не хватило еще одного забитого мяча.

– Главным было – набрать три очка, – цитирует Вентуру Football Italia. – Первый тайм провели отлично – забили четыре гола и создали еще четыре голевых момента. Во втором тайме немного потеряли концентрацию. Нам нужен был пятый гол, чтобы снова заиграть с прежним энтузиазмом. Однако этого нам не удалось. Тем не менее, все хорошо поработали. Мы забили красивые мячи и доказали, что мы не просто так трудимся на тренировках. Я доволен игрой своей команды.

 

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