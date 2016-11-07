Джампьеро Вентура: "Кришито нужно больше работать, чтобы вернуться в сборную"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура пояснил, почему не вызвал в состав национальной команды Грациано Пелле, Себастьян Джовинко, Марио Балотелли, а также Доменико Кришито. Защитник "Зенита" в последний раз выходил на поле в составе национальной команды в марте 2014 года в матче против Испании (0:1).

- Пелле нужна пауза для размышлений, - приводит Football Italia слова Вентуры. - Джовинко в последние сезоны играет в чемпионате, где количество голов, которые он забивает, имеет не слишком большое значение. Если он приспособился к такому футболу, ему может быть сложно вернуться на прежний уровень.

Балотелли только два месяца назад по-настоящему вернулся в игру. Я буду разговаривать с ним, чтобы понять, насколько сильно он хочет в команду.

Кришито отличный игрок, я видел, как он играет. Но он должен больше работать, чтобы вернуться в сборную. Качественно он заслуживает того, чтобы попасть в состав.