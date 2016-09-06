Джампьеро Вентура: "Кьеллини исчерпал лимит ошибок!"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после победы над сборной Израиля (3:1) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 пошутил над защитником Джорджо Кьеллини, который был удален российским арбитром Сергеем Карасевым за две желтые карточки. Также Вентура подчеркнул, что остался доволен действиями своих подопечных.

– Обычно Кьеллини допускает ошибки два раза за пять лет, так что на этот раз он исчерпал свой лимит! – приводит Football Italia слова Вентуры. – Местами мы действовали хорошо, но и пропустили гол в матче, в котором полностью доминировали. Я доволен, потому что мы создали несколько моментов и действовали как команда, хотя на протяжении 10 минут после удаления Кьеллини нам пришлось нелегко.

Спустя три дня после матча с Францией я увидел прогресс.