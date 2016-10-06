Джампьеро Вентура: "Италию не устроит ничья против испанцев"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что команду не устроит ничейный результат в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании. 68-летний специалист подчеркнул, что в любом противостоянии, особенно с таким грозным соперником, как "Красная фурия", необходимо настраиваться только на победу.

– Было бы очень здорово обыграть сегодня испанцев, – приводит Football Italia слова Вентуры. – Буду ли я доволен ничьей? Меня не устроил подобный результат даже когда "Торино" под моим руководством поделил очки с "Ювентусом". Считаю, что в любом противостоянии, особенно в таком важном матче, как сегодня, необходимо настраиваться только на победу! Однако, иногда результат, который ты заслужил, отличается от того счета, который оказывается на табло после финального свистка.

Встреча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании пройдет на домашнем стадионе "Ювентуса". Матч начнется в 21:45 по московскому времени.