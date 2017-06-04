Джампьеро Вентура: "Италия должна побеждать Лихтенштейн с крупным счетом"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассчитывает на разгромную победу над Лихтенштейном в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра состоится 11 июня и начнется в 21.45 по московскому времени, а перед этим итальянцы проведут товарищеский поединок с Уругваем.

- Даже несмотря на то, что впереди товарищеский матч с Уругваем, а только затем игра отборочного турнира чемпионата мира против Лихтенштейна, обе встречи очень важны, - цитирует Vivo Azzurro Вентуру. - Против Лихтенштейна мы не просто должны побеждать, но и сделать это с крупным счетом, потому что разница мячей имеет решающее значение.

Если мы победим Уругвай, это даст нам возможность подняться в мировом рейтинге ФИФА. Мы уже смогли приблизиться к топ-10, войти в который было бы необыкновенным результатом, если вспомнить, где мы были 8 месяцев назад.