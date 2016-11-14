Джампьеро Вентура: "Игра против Германии не будет встречей добрых друзей"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2018 против команды Германии отметил, что предстоящая встреча не станет легкой прогулкой. По словам специалиста, участие в игре Антонио Кандревы и Эдера находится под вопросом из-за небольших проблем со здоровьем.

– В матче против сборной Германии на поле выйдут те игроки, в которых на завтрашний день мы будем наиболее уверены, – приводит Football Italia слова Вентуры. – Завтрашняя встреча точно не будет прогулкой в кругу добрых друзей. Не исключаю возможных изменений в тактических построениях команды.

И мы, и сборная Германии нацелены на победу в каждом матче. Важно понять психологический аспект, в своих решениях я полностью уверен, мы не боимся соперника. Некоторые говорят, что я слишком требователен. Но если я буду вести себя иначе, мы не получим искомого результата.

Не уверен, что Верратти, Бернардески и Дзадза непременно выдут на поле в стартовом составе. Понаблюдаем за их работой на тренировке. Кроме того, небольшие проблемы со здоровьем есть у Антонио Кандревы и Эдера.