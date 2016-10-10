00:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джампьеро Вентура: "90 процентов ошибок Италия допустила из-за неопытности"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матча отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (3:2) выразил удовлетворение победой. При этом он отметил неопытность игроков своей команды.

– 90 процентов наших ошибок было допущено из-за неопытности, – приводит Tmw слова Вентуры. – Когда в твоем составе столько молодых игроков, необходимо терпение. По ходу матча были 10 минут, на протяжении которых команда не была похожа на себя. Но в итоге ребята добились победы. Такие встречи нельзя избежать, когда строишь команду. Постепенно мы приближаемся к цели.

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