Джампьеро Вентура: "90 процентов ошибок Италия допустила из-за неопытности"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матча отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (3:2) выразил удовлетворение победой. При этом он отметил неопытность игроков своей команды.

– 90 процентов наших ошибок было допущено из-за неопытности, – приводит Tmw слова Вентуры. – Когда в твоем составе столько молодых игроков, необходимо терпение. По ходу матча были 10 минут, на протяжении которых команда не была похожа на себя. Но в итоге ребята добились победы. Такие встречи нельзя избежать, когда строишь команду. Постепенно мы приближаемся к цели.