Два новых спонсора чемпионата мира-2018 будут объявлены в ближайшее время

Коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок сообщил, что четыре спонсора чемпионата мира 2018 года в России на данный момент известны, еще два будут объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что организация имеет проблемы с поиском инвесторов для проведения мирового первенства.

- Да, при проведении чемпионата мира 2014 года в Бразилии у нас было шесть спонсоров, но вы знаете, что в прошлом году в ФИФА были большие изменения, - приводит ТАСС слова Ле Флока. - У нас уже есть четыре спонсора, еще два объявим в скором времени. Не знаю, появятся ли новые спонсоры до или после Кубка конфедераций, но они будут, мы ведем переговоры. Это могут быть как российские компании, так и европейские.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Виталий Мутко: "Проблема ФИФА с поиском спонсоров связана с обвинениями в коррупции"