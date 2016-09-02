01:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Два незабитых пенальти не помешали Колумбии победить Венесуэлу

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Сборная Колумбии нанесла поражение команде Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Нападающий хозяев Хамес Родригес стал автором гола перед перерывом и не смог реализовать пенальти в компенсированное время. Не смог поразить ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки и его партнер Карлос Бакка.

Колумбийцы набрали 13 очков и сравнялись в турнирной таблице с лидирующим Уругваем, у которого есть игра в запасе. Венесуэла занимает последнюю строчку с одним баллом.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

7-й тур

Колумбия – Венесуэла – 2:0 (1:0)

Голы: Родригес, 45+2 (1:0). М. Торрес, 81 (2:0).

Нереализованные пенальти: Бакка, 81 (К). Родригес, 90+4 (К).

Удаления: Анхель, 80 (В). Фельтшер, 90+4 (В).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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