Два незабитых пенальти не помешали Колумбии победить Венесуэлу

Сборная Колумбии нанесла поражение команде Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Нападающий хозяев Хамес Родригес стал автором гола перед перерывом и не смог реализовать пенальти в компенсированное время. Не смог поразить ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки и его партнер Карлос Бакка.

Колумбийцы набрали 13 очков и сравнялись в турнирной таблице с лидирующим Уругваем, у которого есть игра в запасе. Венесуэла занимает последнюю строчку с одним баллом.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

7-й тур

Колумбия – Венесуэла – 2:0 (1:0)

Голы: Родригес, 45+2 (1:0). М. Торрес, 81 (2:0).

Нереализованные пенальти: Бакка, 81 (К). Родригес, 90+4 (К).

Удаления: Анхель, 80 (В). Фельтшер, 90+4 (В).