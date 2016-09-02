Два незабитых пенальти не помешали Колумбии победить Венесуэлу

Сборная Колумбии нанесла поражение команде Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Нападающий хозяев Хамес Родригес стал автором гола перед перерывом и не смог реализовать пенальти в компенсированное время. Не смог поразить ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки и его партнер Карлос Бакка.
Колумбийцы набрали 13 очков и сравнялись в турнирной таблице с лидирующим Уругваем, у которого есть игра в запасе. Венесуэла занимает последнюю строчку с одним баллом.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
7-й тур
Колумбия – Венесуэла – 2:0 (1:0)
Голы: Родригес, 45+2 (1:0). М. Торрес, 81 (2:0).
Нереализованные пенальти: Бакка, 81 (К). Родригес, 90+4 (К).
Удаления: Анхель, 80 (В). Фельтшер, 90+4 (В).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/