Дуглас Коста: "У Бразилии есть все, чтобы стать чемпионом мира-2018"

Полузащитник "Баварии" и сборной Бразилии Дуглас Коста выразил мнение, что пентакампеоны в состоянии выиграть чемпионат мира-2018, который пройдет в России. После восьми матчей в южноамериканском отборочном турнире бразильцы занимают второе место с 15 очками.

- Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией, - цитирует goal.com Дугласа Косту. - У нас есть все необходимое - сильные игроки вроде Неймара и Коутинью, хороший новый тренер. Мы чувствуем себя настоящей командой и входим в число фаворитов.