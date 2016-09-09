08:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дуглас Коста: "У Бразилии есть все, чтобы стать чемпионом мира-2018"

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Полузащитник "Баварии" и сборной Бразилии Дуглас Коста выразил мнение, что пентакампеоны в состоянии выиграть чемпионат мира-2018, который пройдет в России. После восьми матчей в южноамериканском отборочном турнире бразильцы занимают второе место с 15 очками.

- Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией, - цитирует goal.com Дугласа Косту. - У нас есть все необходимое - сильные игроки вроде Неймара и Коутинью, хороший новый тренер. Мы чувствуем себя настоящей командой и входим в число фаворитов.

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