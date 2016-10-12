Дубль Видаля помог Чили обыграть Перу

Сборная Чили победила Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Оба мяча в составе победителей провел хавбек "Баварии" Артуро Видаль. В турнирной таблице чилийцы остались седьмыми, сократив отставание от идущей пятой Аргентины до двух очков. Пятая строчка, напомним, дает право участвовать в стыковых матчах, напрямую в финальную стадию турнира в России поедут четыре команды.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили - Перу - 2:1 (1:0)

Голы: Видаль, 10 (1:0). Флорес, 76 (1:1). Видаль, 85 (2:1).