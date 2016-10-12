04:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дубль Видаля помог Чили обыграть Перу

0
0
0

Сборная Чили победила Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Оба мяча в составе победителей провел хавбек "Баварии" Артуро Видаль. В турнирной таблице чилийцы остались седьмыми, сократив отставание от идущей пятой Аргентины до двух очков. Пятая строчка, напомним, дает право участвовать в стыковых матчах, напрямую в финальную стадию турнира в России поедут четыре команды.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка 

Чили - Перу - 2:1 (1:0)

Голы: Видаль, 10 (1:0). Флорес, 76 (1:1). Видаль, 85 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ