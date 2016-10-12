Дубль Видаля помог Чили обыграть Перу

Сборная Чили победила Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Оба мяча в составе победителей провел хавбек "Баварии" Артуро Видаль. В турнирной таблице чилийцы остались седьмыми, сократив отставание от идущей пятой Аргентины до двух очков. Пятая строчка, напомним, дает право участвовать в стыковых матчах, напрямую в финальную стадию турнира в России поедут четыре команды.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
Чили - Перу - 2:1 (1:0)
Голы: Видаль, 10 (1:0). Флорес, 76 (1:1). Видаль, 85 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/