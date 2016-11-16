Дубль Санчеса принес Чили победу над Уругваем, Суарес не забил пенальти

Сборная Чили переиграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:1. Дублем в составе победившей команды отметился нападающий Алексис Санчес. Лидер гостей Луис Суарес не реализовал пенальти в концовке.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

12-й тур

Чили – Уругвай – 3:1 (1:1)

Голы: Кавани, 17 (0:1). Варгас, 45+2 (1:1). Санчес, 60 (2:1). Санчес, 76 (3:1).

Нереализованный пенальти: Суарес, 89 (У).