Дубль Санчеса принес Чили победу над Уругваем, Суарес не забил пенальти

Сборная Чили переиграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:1. Дублем в составе победившей команды отметился нападающий Алексис Санчес. Лидер гостей Луис Суарес не реализовал пенальти в концовке.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
12-й тур
Чили – Уругвай – 3:1 (1:1)
Голы: Кавани, 17 (0:1). Варгас, 45+2 (1:1). Санчес, 60 (2:1). Санчес, 76 (3:1).
Нереализованный пенальти: Суарес, 89 (У).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/