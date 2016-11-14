Дубль Роналду и гол Бруну Алвеша помогли Португалии разгромить Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Португалия на своем поле нанесла поражение Латвии – 3:1. Дублем отметился Криштиану Роналду, еще по голу в составе хозяев записали на свой счет Виллиам Карвалью и экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш. При этом форвард "Реала" еще и не реализовал пенальти.

У латышей единственный мяч забил полузащитник "Тамбова" Артур Зюзин. Луиш Нету, который и сейчас выступает за сине-бело-голубых, остался в запасе хозяев.

Этот успех позволил португальцам подняться на второе место в группе B. От лидирующей Швейцарии они отстают на три очка. Латвия идет пятой, одержав всего одну победу при четырех поражениях.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Португалия – Латвия – 4:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 28 - с пенальти (1:0). Зюзин, 67 (1:1). Виллиам Карвалью, 70 (2:1). Криштиану Роналду, 85 (3:1). Бруну Алвеш, 90+2 (4:1).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 59 (вратарь).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Андре Гомиш (Ренату Санчеш, 87), Жоау Мариу (Мартинш, 71), Нани (Куарежма, 65), Андре Силва, Криштиану Роналду.

Латвия: Ванин, Фрейманис, Ягодинский, Горкшс, Максименко, Габов, Лайзанс, Тарасов, Клюшкин (Вишняков, 79), Руднев (Гутковский, 87), Д.Икауниекс (Зюзин, 59).

Предупреждения: Клюшкин, 14. Андре Гомиш, 16. Максименко, 26. Горкшс, 52. Габов, 76.

Судья: Мэдден (Шотландия).

13 ноября. Фару. Стадион Algarve.

Трансляция матча Португалия - Латвия