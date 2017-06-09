Дубль Пулишича принес США победу над Тринидадом и Тобаго

Сборная США на своем поле обыграла Тринидад и Тобаго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич.

Эта победа позволила США подняться на третье место в турнирной таблице своей группы с семью очками. Лидируют Мексика (10 очков) и Коста-Рика (7).

Чемпионат мира

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

США - Тринидад и Тобаго - 2:0 (0:0)

Голы: Пулишич, 52 (1:0). Пулишич, 62 (2:0).