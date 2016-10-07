Дубль Промеса помог Голландии разгромить Белоруссию

Сегодня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. В группе A Голландия в родных стенах разгромила Белоруссию – 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий "Спартака" Квинси Промес, отыгравший все 90 минут. Эти мячи стали первыми для футболиста в национальной команде. В составе гостей весь матч отыграли защитники "Томи" Максим Бордачев и нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, а полузащитник "Анжи" Иван Маевский был заменен после первого тайма.

В параллельной встрече этой же группы Франция дома разгромила Болгарию – 4:1. В составе гостей весь матч отыграл хавбек ЦСКА Георгий Миланов, заработавший пенальти, благодаря которому болгары открыли счет в поединке.

В третьем матче группы A сборная Швеции в гостях с минимальным счетом одолела Люксембург.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа A

Голландия – Белоруссия – 4:1 (2:0)

Голы: Промес, 15 (1:0). Промес, 31 (2:0). Риос, 47 (2:1). Классен, 55 (3:1). Янссен, 64 (4:1).

Голландия: Стекеленбург, Карсдорп, Брума, ван Дейк, Блинд, Промес, Вайналдум, Стротман (Класи, 79), Классен, Снайдер (Преппер, 46), Янссен (Дост, 84).

Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Сиваков, Бордачев, Гордейчук (Володько, 74), Корзун, Маевский (Глеб, 46), Кривец (Кисляк, 68), Риос, Корниленко.

Предупреждение: Риос, 57.

Судья: Томсон (Шотландия).

7 октября. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

Франция – Болгария – 4:1 (3:1)

Голы: М.Александров, 6 – с пенальти (0:1). Гамейро, 23 (1:1). Пайет, 26 (2:1). Гризманн, 38 (3:1). Гамейро, 59 (4:1).

Франция: Ллорис, Санья (Сидибе, 27), Косьельни, Кюрзава, Варан, Матюиди, Пайет, Сиссоко, Погба, Гамейро (Жиньяк, 72), Гризманн (Фекир, 83).

Болгария: Стоянов, Ж.Миланов, А.Д.Александров, С.Попов, Пиргов, И.Попов (Тонев, 68), Г.Миланов, Дяков, Марселинью (Рангелов, 62), М.Александров (Неделев, 76), Костадинов.

Судья: Банти (Италия).

7 октября. Сен-Дени. Стадион "Stade de France".

Люксембург - Швеция - 0:1 (0:0)

Гол: Лустиг, 58 (0:1).

Люксембург: Мори, Малгет, Филиппс, Карлсон, Мутш, Жоаким, Янс, Мартинс, Тилл (Даниел да Мота, 66), Девилль (Тюрпель, 66), Бонерт.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Ольссон, Лустиг, Линделеф, Экдаль (Франссон, 80), Хильемарк, Дурмаз (Нюман, 89), Форсберг, Берг, Гвидетти (Тойвонен, 71).

Предупреждения: Ольссон, 25. Филиппс, 32. Линделеф, 48. Карлсон, 56. Малгет, 66. Тойвонен, 77. Малгет, 82. Дурмаз, 83. Даниел да Мота, 83.

Удаление: Малгет (Люксембург), 82.

Судья: Бебек (Хорватия).

7 октября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".