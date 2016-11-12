Дубль Мозеса принес Нигерии победу над Алжиром в отборе чемпионата мира

В матче африканского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Нигерии на своем поле обыграла Алжир – 3:1. Дублем у хозяев отметился полузащитник "Челси" Виктор Мозес, еще гол записал на свой счет его одноклубник Джон Оби Микел. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса вышел на замену на 75-й минуте.

Отметим, что ворота алжирцев защищал бывший игрок "Крыльев Советов" Раис Мболи. Его команда по-прежнему не одержала ни одной победы на данной стадии и с одним очком идет последней в группе B.

Столько же очков в активе Замбии, сыгравшей в гостях вничью с Камеруном (1:1). Хавбек "Урала" Чисамба Лунгу вышел в стартовом составе гостей и был заменен в добавленное время. Камерунцы с двумя очками идут вторыми, а нигерийцы лидируют, одержав две победы в двух играх.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа B

Нигерия – Алжир – 3:1 (2:0)

Камерун – Замбия – 1:1 (1:1)