Дубль Левандовски помог Польше разгромить Румынию

Сборная Польши нанесла крупное поражение команде Румынии в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 3:0. Лидер гостей Роберт Левандовски стал автором дубля. Отметим, что форвард "Баварии" забивает голы в девятой игре квалификации кряду, на его счету 16 мячей. Его команда набрала 10 очков и стала единоличным лидером в турнирной таблице.

В параллельной встрече Дания разгромила Казахстан со счетом 4:1.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

4-й тур

Румыния – Польша – 0:3 (0:1)

Голы: Грощицки, 11 (0:1). Левандовски, 83 (0:2). Левандовски, 90+1 - с пенальти (0:3).

Румыния: Тэтэрушану, Григоре, Кирикеш, Тошка, Бензар, Хобан (Препелицэ, 46), Кипчу, Попа (Андоне, 46), Станчу (Кешеру, 82), Марин, Станку.

Польша: Фабяньски, Пищек, Паздан, Глик, Енджейчик, Блащиковски, Крыховяк, Грощицки (Пешко, 89), Зелиньски (Теодорчик, 80), Линетти (Мончиньски, 70), Левандовски.

Предупреждения: Бензар, 52. Сэпунару, 68. Андоне, 79.

Судья: Скомина (Словения).

Бухарест. Стадион "National Arena".

Дания – Казахстан – 4:1 (2:1)

Голы: Корнелиус, 15 (1:0). Суюмбаев, 17 (1:1). Эриксен, 36 - с пенальти (2:1). Анкерсен, 78 (3:1). Эриксен, 90+2 (4:1).

Дания: Реннов, Кьер, Бьелланн, Анкерсен, Дурмиси, Квист, Делэйни, Эриксен, Йергенсен, Корнелиус (Дольберг, 82), Поульсен, Дольберг.

Казахстан: Покатилов, Шомко, Ахметов, Суюмбаев, Малый, Мухутдинов, Логвиненко, Байжанов, Мужиков (Тунгышбаев, 81), Исламхан (Муртазаев, 70), Хижниченко (Молдакараев, 60).

Предупреждения: Ахметов, 8. Корнелиус, 22. Йергенсен, 80. Молдакараев, 81.

Судья: Йефет (Израиль).

Копенгаген. Стадион "Parken Stadium".