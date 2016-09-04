Дубль Хижниченко спас Казахстан от поражения в матче с Польшей

Сборная Казахстана в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Польши – 2:2. Хозяева уступали со счетом 0:2, но в начале второго тайма дубль в течение восьми минут оформил Сергей Хижниченко. Отметим также, что гол Бартоша Капустки, который открыл счет в этой встрече, стал первым забитым мячом европейского отбора ЧМ-2018.

В параллельной встрече группы E сборная Дании дома победила сборную Армении – 1:0. Единственный гол встречи забил Кристиан Эриксен.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европы

Группа E

Дания – Армения –1:0 (1:0)

Гол: Эриксен, 17.

Нереализованный пенальти: Эриксен (Дания), 72 (вратарь)

Дания: Реннов, Кьер, Вестергорд, Анкерсен, Кристенсен, Дурмиси, Квист, Эриксен, Хейбьерг (Делани, 81), Йергенсен (Поульсен, 66), Фишер.

Армения: Бегларян, Мкоян, Амбарцумян, Ароян, Андонян, Оганесян, Едигарян, Езбилис (Казарян, 41), Малакян (Маноян, 77), Кадимян, Аршакян (Пизелли, 70).

Предупреждения: Казарян, 85. Андонян, 90.

Судья: Лехнер (Австрия).

4 сентября. Копенгаген. Parken Stadium.

Казахстан - Польша - 2:2 (0:2)

Голы: Капустка, 9 (0:1). Левандовски, 35 - с пенальти (0:2). Хижниченко, 51 (1:2). Хижниченко, 58 (2:2).

Казахстан: Покатилов, Кислицын, Шомко, Ахметов (Абдулин, 61), Малый, Бейсебеков, Байжанов (Нургалиев, 69), Мужиков, Куат, Исламхан (Тагыберген, 79), Хижниченко.

Польша: Фабяньски, Пищек, Глик, Саламон, Блащиковски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски, Капустка (Линетти, 83), Левандовски, Милик.

Предупреждения: Левандовски, 18. Малый, 18. Зелиньски, 28. Ахметов, 44. Пищек, 53. Байжанов, 56. Хижниченко, 70. Куат, 71. Глик, 73. Исламхан, 74.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

4 сентября. Астана. Astana Arena.