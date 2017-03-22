17:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дорогу возле стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 189 миллионов

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Компания "Управление строительства-620" выиграла аукцион на капитальный ремонт автодороги возле стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru. Компания предложила услуги за 189 миллионов рублей при максимальной цене 198 миллионов. Профинансируют проект муниципальный и областной дорожный фонды.

Подрядчик должен произвести капитальный ремонт дорожного полотна, осуществить переустройство инженерных коммуникаций, установить барьерные ограждения, сделать бордюр, оборудовать искусственное освещение. Крайний срок завершения работ - 25 мая 2018 года. 

Стадион в Нижнем Новгороде примут четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://newsnn.ru/news/society/22-03-2017/remont-dorogi-ryadom-so-stadionom-nizhniy-novgorod-vypolnyat-za-189-mln-rub-03f3dbdc-dfa2-465e-86db-860b697c74f9

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

после того, как сделают бордюр придётся ещё миллиард выделать, чтобы бордюры на поребрики заменить.

17:54

marsey

всего 189? :) странно даже, что павлиныч такими малыми масштабами работает

17:36

баламошка

Да здравствует казнокрадство!

17:33

Thomas_Boy

1. Никакой автодороги возле стадиона в Нижнем Новгороде нет. Чтобы ее отремонтировать, ее надо сделать. 2. За такой стадион надо сажать.

17:31

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