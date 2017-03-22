Дорогу возле стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 189 миллионов

Компания "Управление строительства-620" выиграла аукцион на капитальный ремонт автодороги возле стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru. Компания предложила услуги за 189 миллионов рублей при максимальной цене 198 миллионов. Профинансируют проект муниципальный и областной дорожный фонды.

Подрядчик должен произвести капитальный ремонт дорожного полотна, осуществить переустройство инженерных коммуникаций, установить барьерные ограждения, сделать бордюр, оборудовать искусственное освещение. Крайний срок завершения работ - 25 мая 2018 года.

Стадион в Нижнем Новгороде примут четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.