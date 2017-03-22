Дорогу возле стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 189 миллионов

Компания "Управление строительства-620" выиграла аукцион на капитальный ремонт автодороги возле стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru. Компания предложила услуги за 189 миллионов рублей при максимальной цене 198 миллионов. Профинансируют проект муниципальный и областной дорожный фонды.
Подрядчик должен произвести капитальный ремонт дорожного полотна, осуществить переустройство инженерных коммуникаций, установить барьерные ограждения, сделать бордюр, оборудовать искусственное освещение. Крайний срок завершения работ - 25 мая 2018 года.
Стадион в Нижнем Новгороде примут четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.
Дополнительная информация
http://newsnn.ru/news/society/22-03-2017/remont-dorogi-ryadom-so-stadionom-nizhniy-novgorod-vypolnyat-za-189-mln-rub-03f3dbdc-dfa2-465e-86db-860b697c74f9
shpasic
после того, как сделают бордюр придётся ещё миллиард выделать, чтобы бордюры на поребрики заменить.
17:54
marsey
всего 189? :) странно даже, что павлиныч такими малыми масштабами работает
17:36
баламошка
Да здравствует казнокрадство!
17:33
Thomas_Boy
1. Никакой автодороги возле стадиона в Нижнем Новгороде нет. Чтобы ее отремонтировать, ее надо сделать. 2. За такой стадион надо сажать.
17:31