14:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Допинг-пробы с ЧМ в России будут проверяться в Европе

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Допинг-пробы с чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, будут проверяться в одной из европейских лабораторий. Об этом сообщил руководитель медицинского комитета ФИФА Михел д'Хоге.

- Перед чемпионатом мира в России все участники пройдут допинг-контроль. Образцы будут направлены в одну из европейских лабораторий, потому что московская (антидопинговая лаборатория) не аккредитована. Во время турнира после каждого матча контроль будут проходить по два игрока от команды, - цитирует ТАСС д'Хоге.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705391

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