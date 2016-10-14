Допинг-пробы с ЧМ в России будут проверяться в Европе

Допинг-пробы с чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, будут проверяться в одной из европейских лабораторий. Об этом сообщил руководитель медицинского комитета ФИФА Михел д'Хоге.

- Перед чемпионатом мира в России все участники пройдут допинг-контроль. Образцы будут направлены в одну из европейских лабораторий, потому что московская (антидопинговая лаборатория) не аккредитована. Во время турнира после каждого матча контроль будут проходить по два игрока от команды, - цитирует ТАСС д'Хоге.