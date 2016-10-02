Доменико Кришито: "Счастлив вернуться в сборную Италии"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, получивший вызов в сборную Италии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (6 октября) и Македонии (9 октября), подчеркнул, что счастлив приглашению. В общей сложности на счету 29-летнего футболиста 22 матча в составе "Скуадры адзурры". В последний раз игрок выходил на поле в составе своей сборной в матче против испанцев в марте 2014 года.

"Счастлив снова быть в числе приглашенных в сборную", – написал на своей странице в Instagram Кришито.