07:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Доменико Кришито: "Счастлив вернуться в сборную Италии"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито, получивший вызов в сборную Италии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (6 октября) и Македонии (9 октября), подчеркнул, что счастлив приглашению. В общей сложности на счету 29-летнего футболиста 22 матча в составе "Скуадры адзурры". В последний раз игрок выходил на поле в составе своей сборной в матче против испанцев в марте 2014 года.

"Счастлив снова быть в числе приглашенных в сборную", – написал на своей странице в Instagram Кришито.

 

Felice di essere tornato tra i convocati.. 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹⚽️⚽️⚽️⚽️

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691) Окт 1 2016 в 7:20 PDT

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