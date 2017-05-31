Документ о сдаче в эксплуатацию "Лужников" подпишут в ближайшие дни

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что документ о сдаче арены в эксплуатацию подпишут в ближайшие дни. Арена реконструируется к чемпионату мира-2018 с 2014 года. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытся с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

– На днях мы подпишем окончательный документ о сдаче "Лужников", – цитирует mkagency.ru Хуснуллина. – Это один из самых сложных и интересных проектов в мире. Мы сделали стадион мирового уровня, за которой нам не стыдно. По соотношению "цена-качество" он один из лучших в мире.