Документ о сдаче в эксплуатацию "Лужников" подпишут в ближайшие дни

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что документ о сдаче арены в эксплуатацию подпишут в ближайшие дни. Арена реконструируется к чемпионату мира-2018 с 2014 года. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытся с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.
– На днях мы подпишем окончательный документ о сдаче "Лужников", – цитирует mkagency.ru Хуснуллина. – Это один из самых сложных и интересных проектов в мире. Мы сделали стадион мирового уровня, за которой нам не стыдно. По соотношению "цена-качество" он один из лучших в мире.
Спринт
Лужники уже более 60 лет являются главным стадионом страны (ранее Советов, сейчас России). И за 4 года реконструкции (что гораздо сложнее, чем строительство с нуля), без нервотрёпки и истерии создали современный стадион. Что не мало важно, было сохранено легкоатлетическое ядро и сооружена новая крыша, которая не будет мешать росту натурального газона футбольного поля. Вообще то была проведена реконструкция всего спортивного комплекса "Лужники", а не только центрального стадиона. В отличии от питерской "Распил-Арены" этот стадион всегда будет пользоваться популярностью у не только москвичей, но и у всех россиян, а также не только в постсоветском пространстве, но и во всем Мире. Финалы Кубков России необходимо проводить только в "Лужниках", как и важнейшие матчи сборной России, а также матчи Еврокубков московских (всех) команд. Матчи повышенного зрительского интереса чемпионата России, как московских дерби, так и матчи московских команд с командами других городов, исходя из турнирных раскладов, надо играть на главном стадионе страны из-за большей вместимости Арены.
17:25
azmiser
"Мы сделали стадион мирового уровня, за которой нам не стыдно. По соотношению "цена-качество" он один из лучших в мире." ------------------------------ А разве таким, как Хуснуллин когда-нибудь бывает стыдно? Ни одной цифры не назвал, ни одного факта, почему "один из лучших в мире". Информации никакой: как будто строили секретный спецобъект. Хотя всё логично - деньги любят тишину
17:04