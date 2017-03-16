До старта Кубка конфедераций МЧС планирует провести в Москве еще более 80 учений

ГУМЧС России по Москве с марта по июнь планирует провести более 80 учений и занятий при подготовке к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает mskagency.ru. В настоящее время столичным управлением МЧС России ведется активная подготовка по обеспечению безопасности инфраструктуры и объектов, задействованных в проведении турниров.

"В 2016 году на объектах чемпионата проведено 16 пожарно-тактических учений и 147 пожарно-тактических занятий, в ходе которых отработаны дислокации и алгоритмы работы пожарно-спасательных подразделений. С марта по июнь 2017 года столичным МЧС будет проведено более 80 пожарно-тактических и тактико-специальных учений и занятий", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по Москве.

Напомним, что сегодня МЧС провел учения на "Открытие Арене", которая примет три игры группового турнира и матч за третье место Кубка конфедераций.