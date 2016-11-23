До конца года в "Лужниках" установят 25 тысяч кресел

25 тысяч зрительских кресел планируется установить на "Лужниках" до конца 2016 года, сообщает welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. На данный момент на арене смонтировано около 8 тысяч кресел.

- Завершить монтаж зрительских кресел планируем в феврале 2017 года, - пояснил Хуснуллин. - На сегодня установили 8 тысяч штук из запланированных на этот год 25 тысяч. Общее количество зрительских мест на стадионе после реконструкции составит 81 тысячу.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.