Дмитрий Сватковский: "Строительство стадиона в Нижнем Новгороде к чемпионату мира-2018 идет в хорошем темпе"

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что строительство стадиона в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, идет в хорошем темпе. По словам замгубернатора, одной из главных задач для строителей в нынешнем году будет засеивание поля.

– Основные работы, запланированные на январь, выполнены, – цитирует ТАСС Сватковский. – Мы практически полностью закончили козырек, планируется, что в марте полностью его закроем поликарбонатом и уже начнем заниматься непосредственно полем. Выбрана компания с опытом работы по футбольным и гольф-полям, где работают профессиональные агрономы. Мы движемся в хорошем темпе и по срокам окончания работ, а это конец 2017 года – начало 2018-го, стадион будет готов.

Качество поля является основным элементов внимания ФИФА. Этому мы уделяем особое внимание, ситуация очень плотно контролируется. Все идет по графику.

Аэропорт у нас был модернизирован, введен в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас идет капитальный ремонт взлетно-посадочных полос, чтобы принимать самолеты всех типов. Что касается гостиниц, то гостиничный фонд у нас практически согласован с оргкомитетом. По программе у нас строятся восемь гостиниц, и как заверили застройщики, все объекты будут введены в эксплуатацию в срок.