Дмитрий Шляхтин: "Будем устраивать на стадионе в Самаре дискотеки!"

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что определять жизнедеятельность стадиона в Самаре, который строится к чемпионату мира-2018, будет новый оператор. Шляхтин отметил, что оператором может выступить и футбольный клуб.

– Что будет со стадионом в Самаре после чемпионата мира: планируется ли использовать его в каких-то неспортивных целях?

– Давайте сначала построим. Конечно, будем использовать: дискотеки будем устраивать (улыбается)! Появится футбольное поле, появится и оператор, который будет определять жизнедеятельность стадиона.

– Кто станет оператором?

– Компания пока не определена. Это может быть и футбольный клуб, и какая-то внешняя компания. Должен быть эффективный управленец, который смог бы максимально эксплуатировать и загружать данный объект. (Любовь КОНЯЕВА)