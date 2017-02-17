15:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дмитрий Песков: "Фильм BBC, по всей видимости, достаточно низкого пошиба"

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Беспорядки в Марселе, устроенные российскими и британскими фанатами во время Euro-2016."Для одних – праздник футбола, для других – праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что фильм BBC о российских болельщиках является картиной низкого пошиба. Чиновник подчеркнул, что не собирается смотреть эту ленту.

- К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC, в связи с чем выражаем сожаление, - приводит ТАСС слова Пескова. - Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.

Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте, кстати.

Дополнительная информация

http://tass.ru/politika/4032604

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