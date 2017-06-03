Дмитрий Губерниев стал послом Москвы на ЧМ-2018

Известный комментатор Дмитрий Губерниев стал послом Москвы как города-организатора чемпионата мира-2018.

Я очень благодарен правительству города, для меня большая честь, что теперь буду послом нашей любимой Москвы, - цитирует ТАСС Губерниева. - Я человек, беззаветно преданный футболу. Как известно, мое сердце разрывается между греблей, биатлоном, хоккеем, футболом и плаванием. Но сейчас это футбол, и я горжусь тем, что мне удается работать на телеканале футбольным обозревателем.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.