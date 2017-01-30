Дмитрий Булыкин: "Посетив ЧМ-2018, весь мир узнает, что Россия - гостеприимная и красивая страна"

Посол чемпионата мира-2018 от Нижнего Новгорода, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин за 500 дней до старта мирового первенства отметил, что, посетив турнир, весь мир узнает о том, что Россия – гостеприимная и красивая страна. Он также выразил уверенность в том, что чемпионат мира-2018 будет организован на самом высоком уровне.

– Я очень жду это крупное международное футбольное событие, – приводит "Р-Спорт" слова Булыкина. – Сам участвовал в подобных крупных форумах и знаю, каково это для футболистов, для болельщиков – быть причастным к такому турниру. Надеюсь, что проведем чемпионат мира на высоком уровне. Весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной. Уверен, все будет организовано на высшем уровне, начиная от стадионов и заканчивая инфраструктурой и волонтерами, которые будут самыми главными людьми на этой площадке. От них будет многое зависеть, как люди воспримут Россию.

Я, конечно, планирую посетить матчи чемпионата мира в России. Какие именно, пока не определился. Любые сборные интересно посмотреть вживую, на стадионе. Все-таки это национальные команды. Меня, как и многих любителей футбола, интересуют топ-сборные – Германия, Испания. Сам факт того, что пройдет такой крупный турнир в нашей стране, уже привлекает к себе больше внимания, чем какая-то отдельная сборная. Наверняка очередной чемпионат мира порадует нас сюрпризами в плане результатов. Буду ждать сюрпризов на футбольном поле!