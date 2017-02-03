Дмитрий Булыкин: "Отрицаю понятие "звездная болезнь"

Бывший футболист сборной России, посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин выразил мнение, что звездная болезнь - выдуманное и некорректное понятие.

- Вот это выражение "звездная болезнь" придумали в России, - цитирует welcome2018.com Булыкина. - Почему-то любят у нас такой диагноз футболистам ставить. Я думаю, что это просто переход на новый социальный уровень. Иное общение, иные потребности. Да и требования к себе выше. Конечно, есть люди, как говорится, без головы. Но тут вот эта "звездность" ничего не изменит. Как человек был недалеким, так он им и останется. Я и не спорю, многих людей меняют деньги. И меняют очень сильно. Но я себя к таким не отношу, так как само понятие "звездная болезнь" в принципе отрицаю.

Также ветеран пожелал удачи российской сборной на домашнем чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах.

- Если представить, что меня бы попросили дать установку нашей сборной на ЧМ-2018… Я бы сказал, чтобы они помнили, где играют, - сказал Булыкин. - Что это домашний чемпионат мира. На них с надеждой смотрит вся Россия. И они должны сделать максимум, выложиться на все сто. Конечно, можно было бы и шутку добавить, но я считаю, что здесь они неуместны будут. На домашнем матче такого уровня не до шуток. Важно для футболистов отдать все свои силы именно на конкретной игре, а не раскладывать на несколько матчей вперед. Об этом думать потом. Нужна полная сосредоточенность. Соперники очень сильные. Болельщики верят в нас как никогда. А мы ведь ради них и играем.