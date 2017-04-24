Для болельщиков ЧМ-2018 с животными выделят отдельные вагоны

РЖД к чемпионату мира-2018 предоставит отдельные вагоны для пассажиров с домашними животными, сообщает mskagency.ru со ссылкой на начальника департамента пассажирских перевозок Максима Шнейдера. Ранее стало известно, что для гостей ЧМ-2018 билеты будут бесплатными. Всего выделено 262 бесплатных поезда с современными купейными вагонами.

- У нас есть возможность перевозки болельщиков с животными. Мы выделим для болельщиков вагоны для таких перевозок. У нас есть специальные регламенты, которые действуют и сегодня. Причем последнее время государство пошло на шаг упрощения оформления таких перевозок, - пояснил Шнейдер. - Есть определенные ограничения - не во всех вагонах это позволяется, потому что есть люди с аллергией и мы обязаны учесть их интересы. Поэтому в поездах есть выделенные вагоны с пометкой "Ж", в первую очередь, купейные вагоны, в которых можно будет перевозить животных, согласно действующим правилам.