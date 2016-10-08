Димитри Пайет: "Очень хотелось победить после произошедшего в Белоруссии"

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет выразил радость по поводу победы над Болгарией (4:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Также он подчеркнул важность этого результата после ничьей с Белоруссией (0:0).

– Мой гол? Гризманн говорит, что не касался мяча после подачи, – цитирует L’Equipe Пайета. – Мне с голом немного повезло, но он сделал счет 2:1 и снял с команды груз. Мы не запаниковали после пропущенного мяча, а продолжали играть. Очень хотелось выиграть после произошедшего в Белоруссии. Хотелось показать лучший футбол. Теперь на самом деле видно, что отборочный турнир начался.