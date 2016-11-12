09:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Димитри Пайет: "Игра со Швецией оказалась сложнее, чем мы ждали"

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Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет признался, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (2:1) получился сложнее, чем он ожидал. Один из мячей французов забил как раз хавбек "Вест Хэма".

– Мы предполагали, как будет играть соперник, но все оказалось сложнее, – цитирует Le Figaro Пайета. – В первом тайме мы не набрали темп, играли медленно, что дало шведам возможность уходить от нашего давления. А когда мы прибавили, у соперника возникли проблемы. Когда пропустили – проснулись. К счастью, от поражения удалось уйти.

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