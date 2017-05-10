Дик Адвокат: "Я не вставал на колени, чтобы возглавить сборную Голландии"

Новый главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подчеркнул, что не думал о том, что является одним из главных кандидатов на эту должность. Специалист опроверг информацию о том, что подавал заявку о работе через третьи лица.

- Я не подавал никаких заявок, я не вставал на колени, чтобы получить эту работу, - приводит De Telegraaf слова Адвоката. - Я не думал о том, чтобы возглавить сборную и даже не думал о том, что буду одним из основных кандидатов. Для меня бы не стало проблемой, если бы они выбрали кого-то другого.

Напомним, что голландский наставник тренировал национальную команду с 1992 по 1994-й, а также с 2002 по 2004 год. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2004 года.

Также он работал ассистентом главного тренера национальной команды три раза (1984-1987, 1991-1992, 2016). В квалификационном этапе чемпионата мира-2018 сборная Голландии занимает четвертое место в группе А, набрав всего 7 очков в пяти матчах.