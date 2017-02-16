Дик Адвокат: "Почему бы не вернуться в Россию, как участник чемпионата мира-2018?"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат подчеркнул, что самое сложное в его работе в Турции – одиночество. При этом специалист, ранее возглавлявший "Зенит" и сборную, не исключил, что может вернуться в Россию.

– Что самое сложное для вас в работе в Турции? – вопрос Адвокату.

– Одиночество. Я не скучаю на тренировках, мне интересно смотреть соперников и футболистов, я обожаю соревноваться. Но представьте – шесть вечера, я прихожу в отель, а впереди – целый вечер. Включаю телевизор, хорошо, если есть футбол. Читаю книги, слушаю музыку. И так – каждый день. К сожалению, жена не живет со мной в Стамбуле, она дома, и это тяжело. Я уже говорил, что в моем возрасте пора подумать о семье.

– Стамбул вас не покорил?

– Я даже толком не осмотрел его. Живу в азиатской части. Никуда из отеля не выезжаю, только на работу.

– Вы бы вернулись в Россию? Например, гостем на чемпионат мира?

– Почему же сразу гостем? Сколько лет Луческу – 71? И он работает в "Зените". А мне 69. Почему бы не приехать на чемпионат мира участником? Это реально. Впрочем, я и так уже много наболтал. Сначала надо определиться с будущим здесь, в "Фенербахче". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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