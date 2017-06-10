09:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дик Адвокат: "Немного эмоционально воспринял рекорд Снейдера, возраст дает о себе знать"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом (5:0) поздравил полузащитника Весли Снайдер с установленным рекордом по количеству игр за национальную команду. Минувшая встреча стала для 33-летнего хавбека 131-й в сборной. Он обошел по этому показателю голкипера Эдвина ван дер Сара.

– Немного эмоционально воспринял рекорд Снейдера, – сказал для NOS Адвокат. – Возраст дает о себе знать. Я так же эмоционально слушал гимн страны. Нужно держать себя в руках (смеется). Снейдер – игрок исключительных качеств, которыми обладают лишь несколько игроков в мире. Мы должны использовать талант Весли так долго, насколько это возможно. Вся команда была очень воодушевлена его рекордом. Слез не было, но это был особенный момент.

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