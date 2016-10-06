Диегу Коста - в составе сборной Испании на матч с Италией

Главные тренеры сборных Италии и Испании огласили стартовые составы команд на очный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. В составе гостей с первых минут на поле выйдет нападающий Диегу Коста. Отметим, что болельщики во всех опросах ведущих испанских СМИ голосуют против вызовов Косты в национальную команду.

Италия: Буффон – Барцальи, Бонуччи, Романьоли – Флоренци, Пароло, Де Росси, Монтоливо, Де Шильо – Эдер, Пелле.

Испания: де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Иньеста, Бускетс, Коке – Сильва, Коста, Витоло.

Напомним, что коллективы последний раз встречались на минувшем Euro-2016, когда в 1/8 финала итальянцы оказались сильне своих оппонентов (2:0). В сравнении с той встречей в составе "Скуадры адзурры" сегодня лишь два изменения, тогда как у "Красной фурии" - четыре.

Составы команд на матч чемпионата Европы выглядели следующим образом:

Италия: Буффон – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – Флоренци, Пароло, Де Росси, Джаккерини, Де Шильо – Эдер, Пелле.

Испания: де Хеа – Хуанфран, Пике, Рамос, Альба – Иньеста, Бускетс, Фабрегас – Сильва, Мората, Нолито.

Трансляция матча Италия - Испания