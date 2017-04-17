Диего Симеоне: "Я не веду переговоры со сборной Аргентины"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне опроверг информацию о том, что может возглавить сборную Аргентины. Ранее сообщалось, что местная федерация футбола (AFA) хочет пригласить его на пост главного тренера сборной на смену уволенному Эдгардо Баусы.

– Я ни с кем из AFA не контактировал, – цитирует AS Симеоне. – В целом, тема сборной крайне важна, она тревожит болельщиков. Люди, решающие судьбу команды, должны взять на себя ответственность за происходящее, и в дальнейшем сделать выбор в пользу человека, который улучшит сборную.