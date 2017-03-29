Диего Марадона: "Я не имею ничего общего с дисквалификацией Месси"

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил, что информация о том, что он имеет отношение к дисквалификации Лионеля Месси на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.

- Я не собираюсь сидеть сложа руки, - приводит Ole слова Марадоны. - Я не имею ничего общего с дисквалификацией Месси. Я хочу, чтобы Аргентина вышла на чемпионат мира. И чтобы Месси всегда был в команде.