15:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Диего Марадона: "Поговорю с Инфантино о дисквалификации Месси"

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23 марта. Буэнос-Айрес. Аргентина - Чили - 1:0. Лионель МЕССИ и помощник главного арбитра Эмерсон Аугусту ДО КАРВАЛЬЮ.По губам! За что на самом деле наказали Месси

Легендарный футболист Диего Марадона намерен поговорить с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу возможного сокращения срока дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Форвард отстранен от участия в четырех международных играх за оскорбление арбитра во встрече группового турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0). Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

- Месси - отличный парень. Он никогда не жалуется, - приводит Sport Mediaset слова Марадоны. - Я поговорю с Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча - чересчур много, даже если бы нарушение было грубым. Надеюсь, что ФИФА изменит наказание.

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