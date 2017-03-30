Диего Марадона: "Поговорю с Инфантино о дисквалификации Месси"

Легендарный футболист Диего Марадона намерен поговорить с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу возможного сокращения срока дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Форвард отстранен от участия в четырех международных играх за оскорбление арбитра во встрече группового турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0). Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

- Месси - отличный парень. Он никогда не жалуется, - приводит Sport Mediaset слова Марадоны. - Я поговорю с Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча - чересчур много, даже если бы нарушение было грубым. Надеюсь, что ФИФА изменит наказание.