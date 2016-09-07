Дидье Дешам: "Я расстроен, потому что Франция не победила Белоруссию"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Белоруссией (0:0) выразил сожаление по поводу ничейного результата. По словам специалиста, его команде не хватило удачи.
– Мы играли хорошо, особенно во втором тайме, – приводит Tmw слова Дешама. – Но нам так и не удалось закатить мяч в ворота из-за отличной игры вратаря соперника и отсутствия удачи. Естественно, мы хотели победить. Я расстроен, потому что команда не добилась нужного результата. Что касается игры, то голевых моментов мои подопечные создали достаточно.
Platinum1991
Очень рад за белорусов! ВЫСТОЯЛИ и отобрали у французов два очка! Пусть теперь французы жалуются, но это им не поможет, потому что белорусы смело и решительно ОДНО ОЧКО ПРИОБРЕЛИ умелой игрой ВТОРЫМ номером! Французы очень горели желанием ЗАБИТЬ, но вратарь белорусов Андрей Горбунов был ПРОТИВ! Белорусы отбивались от французов, как от НАЗОЙЛИВЫХ мух! Особенно преуспел в этом их вратарь Андрей Горбунов! Тащил всё, что летело в его ворота и плюс игроки выручали и прикрывали, как могли удары, навесы, рикошеты и со штрафных - французских футболистов. Андрей Горбунов ПЕРЕИГРАЛ фактически всю сборную Франции и то, что белорусы сыграли вничью - ЕГО БОЛЬШАЯ вратарская ЗАСЛУГА! Молодец Андрей Горбунов! Это маленькая, но сенсация. Так СТОЯТЬ и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Желаем сборной Беларусь всяческих футбольных достижений!
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