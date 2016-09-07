Дидье Дешам: "Я расстроен, потому что Франция не победила Белоруссию"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Белоруссией (0:0) выразил сожаление по поводу ничейного результата. По словам специалиста, его команде не хватило удачи.

– Мы играли хорошо, особенно во втором тайме, – приводит Tmw слова Дешама. – Но нам так и не удалось закатить мяч в ворота из-за отличной игры вратаря соперника и отсутствия удачи. Естественно, мы хотели победить. Я расстроен, потому что команда не добилась нужного результата. Что касается игры, то голевых моментов мои подопечные создали достаточно.