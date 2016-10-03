Дидье Дешам: "Я не буду подстраивать игру сборной Франции под Погба"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что полузащитнику Полю Погба необходимо быть более гибким на поле в плане позиции. По его словам, хавбеку "Манчестер Юнайтед" нужна стабильность в игре.

– Погба должен уметь играть и чуть выше, и чуть глубже, – цитирует Le Figaro Дешама. – Я не буду подстраивать игру команды под Погба. Он важный игрок, но должен уметь адаптироваться. Когда мы играем в три полузащитника, ему дается больше свободы впереди. Но он способен быть и в атаке, и в обороне. В "Ювентусе" он играл чуть левее. Но это не левый полузащитник.